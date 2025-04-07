Стала известна главная тема ПМЭФ — 2025

Росконгресс: темой ПМЭФ — 2025 станет вопрос ценностей как основа роста в мире

Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом сообщили на сайте фонда «Росконгресс».

В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.

«Главной темой Форума в 2025 году станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что основная тема окажет воздействие на систему международного сотрудничества. Согласно пресс-релизу, на данный момент в мире формируется новая система отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства, учета национальных интересов, а также многополярность.

Данные вопросы требуют широкого экспертного обсуждения, и ПМЭФ — 2025 станет лучшей площадкой для взаимодействия.

До этого стало известно, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 составит 990 тыс. рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ.