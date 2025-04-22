Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Одноместное размещение в самом дорогом гостиничном номере для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет стоить 1,114 млн рублей за одну ночь. Об этом пишет РИА Новости.

Жилая площадь в самом дорогом номере составила 106 квадратных метров. В нем имеется джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов. Двухместное размещение в этом варианте обойдется в 1,117 млн рублей, отметило агентство.

Самый дешевый вариант для проживания стоит 8,9 тысячи рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт» (двухместное — 9,8 тысячи рублей).

С 18 апреля стоимость участия в ПМЭФ выросла до 1 320 000 рублей. Пакет «Участник» предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, в том числе во все зоны делового общения. Но на пленарное заседание с таким пакетом попасть нельзя, на него потребуется специальное приглашение. По данным РИА Новости, скидки на участие не предусмотрены.

В первой половине апреля на сайте фонда «Росконгресс» сообщили, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.

Ранее было названо условие участия в ПМЭФ предпринимателей из недружественных стран.