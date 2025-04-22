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Путин примет участие в международном экономическом форуме в Петербурге

МИД РФ: Путин примет участие в ПМЭФ-2025
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 18 — 21 июня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном брифинге российского дипведомства и Фонда Росконгресс, его цитирует ТАСС.

«Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз», — сказал Панкин.

В начале апреля выяснилось, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Как сообщалось, основная тема окажет воздействие на систему международного сотрудничества. Согласно пресс-релизу, который публиковали на сайте фонда «Росконгресс», на данный момент в мире формируется новая система отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства, учета национальных интересов, а также многополярность.

До этого стало известно, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 составит 990 тыс. рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ.

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