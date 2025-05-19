Степашин заявил, что Путин психологически «размажет» Зеленского

Российский лидер Владимир Путин «размазал» бы психологически президента Украины Владимира Зеленского в случае их встречи. Об этом заявил экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с Aif.ru.

«Не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — отметил он.

Степашин обратил внимание на то, что война дает Зеленскому «возможность сохранять и власть, и жизнь».

16 мая министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран — Путина и Зеленского. Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне, подчеркнул он.

В тот же день помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи с украинскими переговорщиками заявил, что Киев запросил прямые переговоры между руководителями государств, и Москва приняла этот запрос к сведению.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского возможна, однако лишь при достижении определенных договоренностей делегациями.

Ранее Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия.