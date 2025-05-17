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В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении договоренностей

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, однако лишь при достижении определенных договоренностей делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна, считаем ее возможным, но именно как результат работы и при достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — подчеркнул он.

До этого американский президент Дональд Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия. Он подчеркнул, что состоит в хороших отношениях с Путиным. По мнению Трампа, они с российским коллегой могли бы достичь договоренностей и заключить сделку.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявлял, что следующим шагом Киева по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле станет организация встречи Путина и Зеленского.

Ранее на Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров.

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Переговоры в Стамбуле
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