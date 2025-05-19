В Ливии сформировали комитет по перемирию в Триполи

Миссия ООН и Президентский совет Ливии создали комитет по перемирию в Триполи

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет сформировали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в Триполи. Об этом говорится в заявлении МООНПЛ в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Создание комитета во главе с начштаба ливийской армии генерал-майором Мухаммедом аль-Хаддадом отражает приверженность всех сторон недопущению дальнейшей эскалации и обеспечению соблюдения своих обязательств», — отмечается в публикации.

Миссия также призвала «к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня».

12 мая в Триполи начались ожесточенные столкновения. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Причиной эскалации стала ликвидация главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.

На фоне обострения обстановки международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу. Запланированные рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

14 мая стало известно, что стороны конфликта в столице Ливии достигли соглашения о прекращении огня.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.