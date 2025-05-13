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Аэропорт Митига в ливийском Триполи временно прекратил работу

В Ливии временно закрыли аэропорт Митига, рейсы идут в Мисурату
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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии Триполи, временно приостановил свою деятельность. Все запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата, сообщил телеканал Al Mayadeen.

В Ливии начались масштабные митинги, страна стоит на пороге гражданской войны: в столице стрельба, на улицах танки. МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

В ведомстве подчеркнули, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.

Подчеркивается, что столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.

11 мая министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.

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