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Депутат Рады сообщил, что шансы Зеленского удержать власть тают

Дубинский: шансы Зеленского удержать власть тают после переговоров в Стамбуле
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Alina Smutko/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о снижении шансов президента Украины Владимира Зеленского сохранить власть. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, попытки президента Украины сорвать переговоры с Россией провалились, а встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом приблизилась.

«Зеленский неадекватен, не выдерживает критику и бросается на людей. Это подрывает доверие даже со стороны Трампа», — подчеркнул Дубинский.

Также Дубинский в воскресенье написал, что на следующем раунде переговоров Украина окажется в более уязвимом положении. Он добавил, что в связи с положением Украины Владимиру Зеленскому нужен будет новый сценарий срыва переговоров. Депутат предположил, что для этого украинская сторона может предпринять масштабную провокацию.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.

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