Зеленский написал письмо Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах. Об этом сообщает офис главы республики.

Как отмечается, украинский политик подготовил письмо после встречи в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

«Отдельное внимание — реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США», — говорится в пресс-релизе.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Трампа.

Ранее США начали терять терпение в вопросе украинского урегулирования.