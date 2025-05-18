«Это становится реальностью»: Рубио предупредил Россию о перспективе ужесточения санкций

Рубио: США могут ужесточить санкции против России без прогресса по Украине

США не хотят участвовать в бесконечных переговорах по Украине, сообщил в эфире CBS News госсекретарь США Марко Рубио.

«Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие», — рассказал дипломат.

Он добавил, что при «непродуктивном» подходе сторон к урегулированию конфликта США оценят происходящее иначе. В частности американский конгресс может ужесточить антироссийские санкции.

«Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс [в деле мирного урегулирования на Украине]. Так что, я думаю, сейчас это становится реальностью», — сказал глава Госдепа.

Накануне стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий призвали ускорить принятие внесенного в апреле законопроекта, предполагающего расширенные экономические санкции против России и ее партнеров. Президент стран Дональд Трамп не исключал усиления давления, если дипломатия вновь не даст результата.

Ранее Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.