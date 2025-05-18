В МИД Ирана рассказали о дате переговоров с США по ядерной проблематике определена

Дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, заявил глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что о дате переговоров будет объявлено в ближайшее время, в текущий момент она утверждается.

До этого Аракчи заявил, что исламская республика стремится к справедливому соглашению с США в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

17 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность отказа от достижений в военной области и в сфере мирного использования атомной энергии. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тегерана к продолжению диалога с Вашингтоном.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что руководство страны хочет добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций. По его словам, американский президент Дональд Трамп желает Тегерану процветания без ядерного оружия.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал комментарии Трампа о стремлении к миру лживыми.