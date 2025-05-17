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В Иране считают комментарии Трампа о стремлении к миру лживыми

Иранский лидер Хаменеи: комментарии Трампа о Тегеране не стоят ответа
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о Тегеране во время его визита в Персидский залив «не стоят того, чтобы на них реагировать». Об этом сообщает агентство Reuters.

Хаменеи обвинил Трампа во лжи в отношении стремления к миру, ссылаясь на его заявления о том, что Иран должен быстро принять американское предложение по ядерной программе, иначе «произойдет что-то плохое».

До этого Дональд Трамп заявил о готовности к возможной встрече с иранским руководством в лице президента Масуда Пезешкиана и верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Вашингтон требует полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не оставит без ответа возможный масштабный удар США по Ирану.

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