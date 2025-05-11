В МИД Ирана оценили прогресс на переговорах с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с США заявил о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Его слова приводит агентство Исламский Республики Didar News.

По словам дипломата, четвертый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга.

«Можно сказать, что в переговорах наблюдается прогресс», — подвел итог министр.

Первый и третий раунды непрямых переговоров между Ираном и США состоялись в Омане 12 и 26 апреля, а второй прошел в итальянском Риме 19 апреля. Во время четвертой встречи в оманском городе Маскат 11 мая обсуждения получились «трудными, но полезными». По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.