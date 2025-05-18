В Иране стремятся к справедливому соглашению с США по ядерной программе

МИД Ирана: соглашение с США по ядерной программе должно быть сбалансированным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика стремится к справедливому соглашению с США в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения, оформленного в рамках ДНЯО с полным соблюдением прав Ирана в сфере атома и явственно гарантирующего полное снятие санкций», — сказал Аракчи.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

17 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность отказа от достижений в военной области и в сфере мирного использования атомной энергии. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тегерана к продолжению диалога с Вашингтоном.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что руководство страны хочет добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций. По его словам, американский президент Дональд Трамп желает Тегерану процветания без ядерного оружия.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал комментарии Трампа о стремлении к миру лживыми.