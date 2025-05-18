В Госдепе заверили, что Трамп хочет процветания Ирана без ядерного оружия

Госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что США хотят добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций.

«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня», — сообщил дипломат.

Он добавил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, а президент Дональд Трамп предпочел бы решить этот вопрос мирным путем.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») хочет не только чтобы у Ирана не было ядерного оружия, но и чтобы Иран был богатой, мирной и процветающей страной», — заверил глава Госдепа.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Несмотря на это, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил на заседании кабмина страны, что дискуссия с США об отказе от всех ядерных объектов республики неприемлема.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку.