В Иране заявили, что не откажутся от атомной программы ради диалога с США

Пезешкиан: Иран не против диалога с США, но не откажется от мирного атома

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о твердой приверженности страны сохранению и развитию достижений в военной области и в сфере мирного использования атомной энергии, исключив возможность отказа от них при любых обстоятельствах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не откажемся от наших мощных достижений в военной, научной, атомной сферах, а также в других областях», — отметил президент.

Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул готовность Тегерана к продолжению диалога с Вашингтоном по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана.

Он подверг критике заявления президента США Дональда Трампа, содержащие намеки на возможность применения военной силы против Ирана.

«Трамп сделал ряд заявлений, когда был на Ближнем Востоке, в которые никто, кроме него самого, не может поверить. С одной стороны, он говорил о мирном урегулировании, а с другой - предупреждал, что у него есть оружие, способное спровоцировать разрушения в мире», — отметил Пезешкиан.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.