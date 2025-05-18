Источник высказался о новом раунде переговоров России и Украины

РИА: решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет

Решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Информация о новом раунде пока не поступала», — сообщил источник.

Напомним, глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что стороны уже достигли соглашения о новом раунде переговоров.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась ими «довольна».

Переговоры стали одной из самых обсуждаемых тем на Западе. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия победила в дипломатической схватке.

Обозреватель испанского издания Publico Антонио Санс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле хотел разыграть «политический спектакль» с перепалкой с Путиным в прямом эфире. Однако российский лидер не попал в эту ловушку и отказался лично присутствовать на российско-украинской встрече.

Ранее в Европе призвали давить на Россию после переговоров в Турции.