На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Источник высказался о новом раунде переговоров России и Украины

РИА: решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Информация о новом раунде пока не поступала», — сообщил источник.

Напомним, глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что стороны уже достигли соглашения о новом раунде переговоров.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась ими «довольна».

Переговоры стали одной из самых обсуждаемых тем на Западе. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия победила в дипломатической схватке.

Обозреватель испанского издания Publico Антонио Санс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле хотел разыграть «политический спектакль» с перепалкой с Путиным в прямом эфире. Однако российский лидер не попал в эту ловушку и отказался лично присутствовать на российско-украинской встрече.

Ранее в Европе призвали давить на Россию после переговоров в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами