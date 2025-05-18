В Европе призвали давить на Россию после переговоров в Турции

Премьер Чехии Фиала призвал усилить давление на Россию после переговоров в Турции

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал усилить давление на Россию после переговоров в Турции и подхода Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит Radio Prague International.

«Если Россия действует так, как она действует, наше давление должно усиливаться», — сказал Фиала.

По его мнению, новые санкции должны показать, что Европа не готова мириться с подходом России к урегулированию конфликта.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее глава МИД Украины призвал к «дополнительному давлению» на Россию.