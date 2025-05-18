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В Британии признали победу России на переговорах в Стамбуле

Аналитик Меркурис: Россия вышла победителем в переговорах в Стамбуле
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Murat Gok/AP

Россия победила в дипломатической схватке, которая прошла 16 мая в Стамбуле. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал [президент РФ] Владимир Путин и Россия», — заявил эксперт.

Он также ответил на вопрос, почему Москва не соглашается на прекращение огня, на котором так настаивает Киев и его европейские союзники. По мнению Меркуриса, Украина и, в частности, Великобритания хотят использовать эту договоренность в своих целях, и РФ это понимает.

До этого обозреватель испанского издания Publico Антонио Санс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле хотел разыграть «политический спектакль» с перепалкой с Путиным в прямом эфире. Однако российский лидер не попал в эту ловушку и отказался лично присутствовать на российско-украинской встрече.

По мнению журналиста, план Зеленского с самого начала был обречен на провал, поскольку нарушал международный порядок ведения мирных переговоров. Санс напомнил, что они начинаются с контактов низшего дипломатического уровня, а не со встреч лидеров государств.

Ранее была раскрыта реакция Трампа на вызов, брошенный Зеленским Путину.

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