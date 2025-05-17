Рубио: решается вопрос о том, где и когда встретятся Трамп и Путин

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил CBS News, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам дипломата, для этого понадобится провести «небольшую работу».

«Президент [Трамп] уже сделал это предложение [о встрече] публично... Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — сказал глава Госдепа.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него РФ и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что ВС РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.