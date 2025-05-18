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В США заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении Путина

Hill: Трамп теряет терпение в отношении РФ, несмотря на желание встречи с Путиным
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Leah Millis/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа теряет терпение в отношении России и ее лидера Владимира Путина из-за позиции по конфликту на Украине. Об этом пишет газета The Hill.

«Администрация Трампа, похоже, теряет терпение в отношении президента России Владимира Путина, даже несмотря на то, что президент Трамп предлагает провести личную встречу в попытке положить конец войне на Украине», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что американский лидер не исключал поездки в Турцию, где мог бы встретиться с президентом Путиным, однако Кремль послал на переговоры «чиновников более низкого уровня». По мнению авторов, стремление Трампа добиться встречи с российским лидером «рискованно», поскольку республиканец якобы «всегда вставал на сторону Путина еще со времен его первой администрации».

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом администрация президента США может поддержать новый санкционный пакет против России. Американские власти ожидают от сторон конкретных шагов по деэскалации в ближайшие дни.

Одновременно обсуждается возможность личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которую в Госдепартаменте рассматривают как потенциальный выход из дипломатического тупика. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что и не ждал Путина в Стамбуле.

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