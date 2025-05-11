Путин заявил о необходимости долгосрочного мира вместо «рытья окопов»

Президент России Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в украинском конфликте, которую он назвал «лихорадочным рытьем окопов», недопустима для достижения устойчивого мира. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы готовы к серьезным переговорам с Украиной, чтобы устранить коренные причины конфликта и установить долгосрочный мир», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что временные решения, такие как создание новых укреплений, не устраивают Россию.

«Кому нужен мир, где вместо диалога копают окопы?» — задался вопросом Путин.

Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не отказывалась от диалога с украинской». Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Ранее в Кремле заявили, что Зеленский не проявил готовности к переговорам.