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Рубио сообщил, что РФ готовит перечень своих требований для прекращения огня на Украине

Рубио: Россия подготовит документ по Украине с требованиями о прекращении огня
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Julia Demaree Nikhinson/Reuters

Госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире CBS News после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия готовит перечень требований для прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Глава Госдепа отметил, что во время беседы они затронули несколько вопросов.

«Во время телефонного разговора он (Лавров. — «Газета.Ru») сообщил, что они работают над рядом идей и требований, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам», — сказал Рубио.

Дипломаты созвонились в субботу, 17 мая. В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров. Рубио приветствовал договоренность Москвы и Киева об обмене пленными и подготовке сторонами своего видения перемирия.

Ранее Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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