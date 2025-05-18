Рубио сообщил, что РФ готовит перечень своих требований для прекращения огня на Украине

Рубио: Россия подготовит документ по Украине с требованиями о прекращении огня

Госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире CBS News после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия готовит перечень требований для прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Глава Госдепа отметил, что во время беседы они затронули несколько вопросов.

«Во время телефонного разговора он (Лавров. — «Газета.Ru») сообщил, что они работают над рядом идей и требований, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам», — сказал Рубио.

Дипломаты созвонились в субботу, 17 мая. В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров. Рубио приветствовал договоренность Москвы и Киева об обмене пленными и подготовке сторонами своего видения перемирия.

Ранее Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.