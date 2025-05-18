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Путин назвал нужный для России результат в конфликте с Украиной

Путин: РФ нужны устранение вызвавших кризис причин и создание условий для мира
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

России в результатах военной операции на Украине нужны устранение причин, которые ее вызвали, и создание условий для долгосрочного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, у России достаточно сил, чтобы завершить конфликт с нужным для себя итогом.

11 мая Путин заявил, что текущая ситуация в украинском конфликте, которую он назвал «лихорадочным рытьем окопов», недопустима для достижения устойчивого мира.

Госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит перечень требований для прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Рубио также сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в США заявили, что Трамп теряет терпение в отношении Путина.

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