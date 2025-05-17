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В США раскрыли детали разговора Рубио и Лаврова

Госдеп: Рубио и Лавров обсудили план США по мирному урегулированию на Украине
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Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым план мирного урегулирования на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными <...> и передал решительное послание президента (США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа: США привержены достижению устойчивого завершения российско-украинской войны», — говорится в заявлении.

До этого в МИД РФ заявили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия. Он подчеркнул, что состоит в хороших отношениях с Путиным. По мнению Трампа, они с российским коллегой могли бы достичь договоренностей и заключить сделку.

Ранее Трамп заявил, что Россия могла дойти до Киева за пять часов.

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