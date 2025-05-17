Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 17 мая, провел телефонный разговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров», — говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что Рубио приветствовал договоренность России и Украины об обмене пленными и подготовке сторонами своего видения перемирия. Госсекретарь США также пообещал, что Вашингтон и далее будет содействовать урегулированию конфликта.

Кроме того, Лавров и Рубио обсудили продолжение российско-американских контактов.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия. Он подчеркнул, что состоит в хороших отношениях с Путиным. По мнению Трампа, они с российским коллегой могли бы достичь договоренностей и заключить сделку.

Ранее Трамп заявил, что Россия могла дойти до Киева за пять часов.