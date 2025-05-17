Трамп: Россия могла дойти до Киева за пять часов

Трамп: ВС РФ могли дойти до Киева за пять часов, если бы не застряли в грязи

Если бы российские танки не застряли в грязи на Украине, ВС РФ были бы в Киеве уже через пять часов. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Если бы он (президент РФ Владимир Путин. – прим. ред.) не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — отметил он.

Трамп добавил, что, по его мнению, Путин «устал» от конфликта на Украине.

В том же интервью американский президент усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия. Он подчеркнул, что состоит в хороших отношениях с Путиным. По мнению Трампа, они с российским коллегой могли бы достичь договоренностей и заключить сделку.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Ранее в Верховной раде оценили итоги переговоров РФ и Украины.