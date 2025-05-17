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В Белоруссии высказались о переговорах России и Украины в Стамбуле

Эйсмонт: итоги переговоров в Стамбуле — успех руководства РФ
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — пока тактический, но уже успех руководства РФ. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Переговоры, — их первый раунд — к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат. <...> В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — сказала она.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Как рассказал Мединский, Москва удовлетворена результатами переговоров с Киевом. Он отметил, что во время встречи стороны обсудили возможность проведения встречи глав двух государств и договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». В свою очередь, Фидан сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

Ранее Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия.

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Переговоры в Стамбуле
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