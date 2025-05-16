Делегации России и Украины достигли соглашения о новой встрече

Делегации России и Украины в Стамбуле достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

«Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече», — написал он.

Фидан подтвердил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Также глава турецкого МИДа отметил, что Анкара будет способствовать обеспечению мира между Москвой и Киевом.

Также Фидан отметил, что Анкара искренне верит, что переговоры в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что обмен пленными состоится в ближайшее время.

До этого украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене пленными. Он станет крупнейшим с начала спецоперации.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов.

Ранее Рубио обсудил с эмиссарами Украины и главой МИД Турции ситуацию на Украине.