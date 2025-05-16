Глава МИД Турции созвонился с главой евродипломатии после переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Стороны обсудили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, уточнил собеседник агентства.

Переговоры между российской и украинской делегациями прошли 16 мая под председательством Фидана и завершились в 15:20 мск, продлившись около двух часов.

После их завершения Фидан сообщил, что стороны достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ, заявил, что российская сторона осталась «удовлетворена» результатами встречи. Россия и Украина, в частности, договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Репортер The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что российская делегация заявила о готовности пойти на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск с территории четырех регионов, входящих в состав РФ, но не контролируемых целиком Россией. Кроме того, делегаты из Москвы дали понять, что Вооруженные силы РФ способны занять еще две области — Харьковскую и Сумскую, добавил журналист.

Ранее сообщалось, что Мединский на переговорах напомнил Украине о 21-летней войне со Швецией.