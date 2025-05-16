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Премьер Польши прокомментировал переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Туск предрек очень трудные дни из-за позиции России на переговорах в Стамбуле
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Нас ждут очень трудные дни, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает издание RMF24.

По словам польского премьера, Россия не проявила доброй воли на встрече в Турции. Российская делегация не хотела вести переговоры в присутствии представителей США и выдвинула неприемлемые для Украины и ее союзников условия, отметил Туск.

«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас еще ждут очень трудные дни», — сказал Туск журналистам.

Делегация России под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявлял, что Москва настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Норвегии положительно оценил прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры.

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Переговоры в Стамбуле
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