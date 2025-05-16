Премьер Норвегии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Стере назвал факт проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле правильным

Норвегия положительно оценивает прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, передает РИА Новости.

«Это правильно и важно. В какой-то момент те, кто ведет войну, должны встретиться», — сказал он.

Премьер Норвегии отметил, что для серьезных переговоров необходимо перемирие.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находилась в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее премьер Британии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле.