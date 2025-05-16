Стало известно, когда делегация Украины покинет Стамбул

Делегация Украины покинет Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в делегации.

«Украинская делегация покинет Стамбул сегодня», — сказал собеседник агентства.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее российская делегация улетела из Стамбула после переговоров с Украиной.