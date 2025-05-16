Российская делегация улетела из Стамбула после переговоров с Украиной

РИА: самолет с делегацией России вылетел из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Самолет с делегацией покинул Стамбул», — говорится в сообщении.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее делегация России выехала в аэропорт Стамбула.