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В посольстве РФ удивились словам Стармера о переговорах РФ и Украины

Посольство РФ в Лондоне: заявление Стармера о переговорах вызывает недоумение
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Leon Neal/Reuters

Высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о российской позиции на переговорах в Стамбуле вызывают недоумение у российской стороны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление посольства РФ в Лондоне.

По словам дипломатов, заявление Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема, вызвало недоумение.

«Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что попытки Лондона запугать Москву угрозами новых неправомерных ограничений в случае «ослушания» являются бесполезными, а ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования.

До этого Стармер заявил, что позиция России, изложенная на переговорах с Украиной в Стамбуле, неприемлема. По словам главы британского правительства, такое «уже не в первый раз».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в искренности намерений России урегулировать конфликт на Украине, Москва «просто пытается выиграть время» на переговорах.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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