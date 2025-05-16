Премьер Британии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Позиция России, изложенная на переговорах с Украиной в Стамбуле, неприемлема. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — сказал он.

До этого агентство Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщало, что требования России в Стамбуле нереалистичны и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.