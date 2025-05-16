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Макрон усомнился в желании России урегулировать конфликт на Украине

Макрон: Россия просто пытается выиграть время на переговорах по Украине
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Stefan Rousseau/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в искренности намерений России урегулировать конфликт на Украине, Москва «просто пытается выиграть время» на переговорах. Об этом французский лидер в соцсети X.

«Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время», — заявил президент Франции.

Макрон добавил, что президент России Владимир Путин якобы «в очередной раз отказывается отвечать на предложение о безоговорочном прекращении огня», которое выдвинули США.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турциив материале «Газеты.Ru».

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, отказался комментировать дальнейшие шаги в ходе диалога. По его словам, фокус сторон сейчас смещен на «иные модальности», а также на обмен документами. Также Умеров не раскрыл и деталей, о каких именно аспектах или материалах идет речь.

Ранее политолог оценил поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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