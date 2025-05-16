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Глава украинской делегации ушел от ответа на вопрос о дальнейшем ходе переговоров

Глава МО Украины Умеров ушел от ответа на вопрос о дальнейшем ходе переговоров
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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию на переговорах в Стамбуле, отказался комментировать дальнейшие шаги в ходе диалога. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проинформируем вас», — ответил чиновник на вопрос о перспективах переговорного процесса.

По его словам, фокус сторон сейчас смещен на «иные модальности», а также на обмен документами. Однако Умеров не раскрыл деталей, о каких именно аспектах или материалах идет речь.

После завершения переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

ТАСС пишет, что делегация России планирует отбыть в Москву из Стамбула в пятницу, 16 мая.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые прямые переговоры между представителями Москвы и Киева с 2022 года. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил, что российская сторона осталась «удовлетворена» результатами встречи.

Ранее политолог оценил поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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