Глава украинской делегации ушел от ответа на вопрос о дальнейшем ходе переговоров

Глава МО Украины Умеров ушел от ответа на вопрос о дальнейшем ходе переговоров

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию на переговорах в Стамбуле, отказался комментировать дальнейшие шаги в ходе диалога. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проинформируем вас», — ответил чиновник на вопрос о перспективах переговорного процесса.

По его словам, фокус сторон сейчас смещен на «иные модальности», а также на обмен документами. Однако Умеров не раскрыл деталей, о каких именно аспектах или материалах идет речь.

После завершения переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

ТАСС пишет, что делегация России планирует отбыть в Москву из Стамбула в пятницу, 16 мая.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые прямые переговоры между представителями Москвы и Киева с 2022 года. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил, что российская сторона осталась «удовлетворена» результатами встречи.

Ранее политолог оценил поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле.