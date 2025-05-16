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Политолог оценил поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Политолог Мартынов: украинская делегация намеренно затягивала переговоры
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская делегация прибыла на переговоры вовремя, в полной готовности, однако со стороны украинской группы наблюдались «метания», из-за чего встреча состоялась гораздо позже, чем предполагалось. На это в беседе с «Радио 1» обратил внимание политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, Киев намеренно оттягивал начало переговорного процесса, находясь «на грани истерики».

«Я думаю, что они не знают, как вести эти переговоры, отсюда и подобное поведение. Еще недавно они говорили, что никаких переговоров, получили поддержку западных стран, а тут вдруг ситуация изменилась. Концепция изменилась, поэтому они себя истерично ведут», — отметил Мартынов.

Он добавил, что на сегодняшний день сложно прогнозировать результаты переговоров, поскольку прямых контактов сторон не было более трех лет.

В Стамбуле прошли первые с весны 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Встреча должна была состояться 15 мая, однако ее перенесли на 16 мая.

Переговорную группу Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров, а России — помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.

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