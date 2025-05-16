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Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским

Мирошник: встреча Путина и Зеленского ничего не даст
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Алексей Никольский/РИА Новости

Возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сама по себе ничего не даст для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны. Одним «разговорным жанром» тут не обойдется — нужны субстантивные вещи, которые будут положены в основу возможного мирного урегулирования», — сказал он.

До этого министр обороны и глава делегации Украины Рустем Умеров заявил, что идет потенциальная подготовка к встрече глав двух государств.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу глав государств.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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