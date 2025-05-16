Рубио обсудил с эмиссарами Украины и главой МИД Турции ситуацию на Украине

Рубио обсудил с эмиссарами Украины и главой МИД Турции пути к урегулированию

Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, главой МИД Украины Андреем Сибигой и главой министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель государственного департамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Собеседники поговорили о важности поиска мирного разрешения конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Рубио отметил, что приоритетом Соединенных Штатов остается прекращение военного конфликта. Он выразил признательность Турции за организацию переговоров.

«Государственный секретарь затронул тему прямых переговоров между РФ и Украиной, вновь заявив о позиции Вашингтона: нужно положить конец насилию», - отмечается в заявлении госдепартамента.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее украинская делегация первой заняла места за столом переговоров с РФ в Стамбуле.