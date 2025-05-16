Украинская делегация первой заняла места за столом переговоров с РФ в Стамбуле

Украинская делегация первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с процессом встречи.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле – впервые с начала 2022 года. Информационное агентство Reuters сообщило, что ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение вероятности организации встречи между президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Перед началом дискуссий глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, подчеркнул готовность Киева к прямым контактам на высшем уровне. За ходом событий в режиме реального времени следит и оперативно информирует своих читателей «Газета.Ru».

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.