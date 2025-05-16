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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа необходима, нужен разговор по Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должна быть подготовлена и должна быть результативной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Встреча в верхах должна быть подготовлена и должна быть результативной, потому что встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, подготовка, тем более если мы говорим о встрече США и России. Вместе с тем такая встреча необходима, как сточки зрения двухсторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения по международным делам и региональным проблемам, включая кризис вокруг Украины», — сказал представитель Кремля.

16 мая Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным может быть принято в течение двух-трех недель.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что время и место предполагаемой встречи Путина и Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.

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