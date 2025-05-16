В Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп является реалистом в вопросе территориального аспекта в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка в ходе онлайн-интервью, организованного Politico, передает РИА Новости.

«Мы живем в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию», — сказал он, отвечая на вопрос, должен ли в ходе переговоров затрагиваться вопрос территорий, которые Украина потеряла в ходе конфликта с РФ.

Горка добавил, что единственный приоритет США — это «остановка кровопролития». Все остальные вопросы будут решаться после, заключил помощник американского президента.

15 мая Трамп заявил журналистам, что никакого прогресса на пути к миру на Украине не будет, пока он не встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД сообщило, что завтра в Стамбуле состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.