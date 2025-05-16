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Рубио ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Рубио: время и место предполагаемой встречи Путина и Трампа пока не определены
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«Я еще не знаю даты и места», — отметил он.

Рубио обратил внимание на то, что «ничего не произойдет», пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным.

Накануне старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка сообщил, что личная встреча президентов США и России состоится в ближайшее время.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге заявил, что пока никакой подготовки встречи Путина и Трампа не ведется. Вопрос в предметном плане «не согласовывался, не поднимался», добавил он.

14 мая Дональд Трамп допустил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле. Глава Белого дома заявил, что, несмотря на плотный график в рамках турне по арабским странам, сможет выделить время на визит в Турцию.

Американский лидер отметил, что готов провести переговоры с Путиным ради «спасения множества жизней».

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.

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