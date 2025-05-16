Большинство членов делегации Украины прибыли на переговоры в одежде стиля милитари

Большинство членов делегации Украины в Стамбуле прибыли на мирные переговоры в одежде в стиле милитари. Об этом сообщает RT.

Глава команды украинских переговорщиков Рустем Умеров остановил свой выбор на черном костюме.

При этом представители России и Турции прибыли на мероприятие в официальных костюмах.

Днем 16 мая в Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.