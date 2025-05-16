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В Совбезе РФ заявили, что срыв переговоров с Украиной приведет к серьезным последствиям

Яковенко: срыв переговоров с Украиной приведет к обсуждению условий капитуляции
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Максим Блинов/РИА Новости

Срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле приведет к тому, что в следующий раз речь пойдет уже об условиях капитуляции Киева. Об этом заявил РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Киеву и Западу не уйти от своей ответственности за три года кровопролития, которые последовали за срывом переговоров в апреле 2022 года», – передает его слова агентство.

По словам Яковенко, государства НАТО и ЕС сами пострадают, если переговоры не состоятся из-за «европейского интриганства».

Он отметил, что Россия готова вести переговоры только на основе сорванных Киевом Стамбульских соглашений трехлетней давности, с учетом новых реалий и с устранением первопричин конфликта.

11 мая президент РФ Владимир Путин в ночном обращении предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

16 мая российская делегация прибыла к месту проведения встречи в Стамбуле. Сообщалось, что перед запланированной встречей российской и украинской сторон глава делегации РФ Владимир Мединский встретится с руководством США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости встречи Путина и Трампа.

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