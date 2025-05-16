Политолог объяснил, зачем Зеленский пытался заманить Путина в Стамбул

Приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул, озвученное украинским лидером Владимиром Зеленским, было ловушкой. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Как считает эксперт, Москва была бы поставлена только перед одним вопросом — это 30-дневное перемирие, подразумевающее также обмен пленными.

Пинчук подчеркивает, что Путин вывел ситуацию в нормальный дипломатический режим.

«То есть сначала исполнители прорабатывают соглашения, затем проект соглашения парафируется, а потом уже приезжает руководитель и торжественно его подписывает. Таков нормальный дипломатический порядок. И Путин просто вывел ситуацию в режим реальных перспектив. Вот и все», — сказал политолог.

Во время ночного выступления 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Позднее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Трамп рассказал, когда будет принято решение о встрече с Путиным.