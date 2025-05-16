На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, зачем Зеленский пытался заманить Путина в Стамбул

Политолог Пинчук: приглашение Зеленским Путина в Стамбул было ловушкой
close
РИА Новости/Reuters

Приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул, озвученное украинским лидером Владимиром Зеленским, было ловушкой. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Как считает эксперт, Москва была бы поставлена только перед одним вопросом — это 30-дневное перемирие, подразумевающее также обмен пленными.

Пинчук подчеркивает, что Путин вывел ситуацию в нормальный дипломатический режим.

«То есть сначала исполнители прорабатывают соглашения, затем проект соглашения парафируется, а потом уже приезжает руководитель и торжественно его подписывает. Таков нормальный дипломатический порядок. И Путин просто вывел ситуацию в режим реальных перспектив. Вот и все», — сказал политолог.

Во время ночного выступления 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Позднее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Трамп рассказал, когда будет принято решение о встрече с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами