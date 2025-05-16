На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, когда будет принято решение о встрече с Путиным

Трамп намерен встретиться с Путиным, как только будет возможно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может быть принято в течение двух-трех недель, его слова передает РИА Новости.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — сказал американский лидер в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Он также отметил, что в этот период «мир станет намного безопаснее». Также президент США отметил, что займется «несколькими ситуациями».

До этого Sky News писало, что Путин обеспечил переговоры с Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. В материале отмечается, что Трамп «рад отдать России территории» Украины в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Рубио подчеркнул, пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным, в ходе украинского урегулирования «ничего не произойдет».

Ранее в США раскрыли намерения Украины в преддверии переговоров.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами