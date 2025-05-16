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СМИ сообщили о встрече Рубио с Британией Францией и ФРГ по вопросам Ирана и Украины

Reuters: Рубио встречается в Стамбуле с представителями стран ЕС по Украине
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио в Стамбуле проводит встречу с представителями Германии, Франции и Британии. Они обсуждают вопросы, связанные с Ираном и Украиной, пишет агентство Reuters.

По информации издания, Рубио беседует с советниками по национальной безопасности трех государств, они обсуждают ситуацию вокруг Ирана и Украины.

16 мая Рубио по прилете в Стамбул направился на встречу с главами МИД Турции и Украины.

Позже стало известно, что Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров находятся в Стамбуле. Украинская сторона встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и представителями Европы.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее стало известно, с чего начнутся переговоры России и Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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